Ныгдинская школа горела в Аларском районе Иркутской области утром 19 апреля

Пожар произошел в Ныгдинской школе в Аларском районе Иркутской области сегодня утром, 19 апреля. Возгорание удалось локализовать в 05.33 по местному времени. В настоящее время устанавливается причина случившегося. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Повреждено деревянное одноэтажное строение. На месте продолжают работать пожарные. В работах задействованы шесть автоцистерн и 13 человек личного состава. Осуществляется проливка помещений, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе министерства образования Иркутской области отметили, что школа располагалась в двух зданиях: одно повреждено огнем, второе не пострадало. Всего в образовательном учреждении 11 классов, занимается 101 учащийся.

— Пять классов, которые учились в сгоревшем здании, продолжат заниматься во втором блоке. Еще для одного класса образовательный процесс будет организован в сельской библиотеке. Дети будут учиться в две смены: в первую — 1−4, 9 и 11 классы, во вторую — оставшиеся, — рассказали в пресс-службе Минобра.

Сейчас специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб.