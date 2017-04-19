Ныгдинская школа горела в Аларском районе Иркутской области утром 19 апреля
Причина пожара устанавливается.
Причина пожара устанавливается.
Пожар произошел в Ныгдинской школе в Аларском районе Иркутской области сегодня утром, 19 апреля. Возгорание удалось локализовать в 05.33 по местному времени. В настоящее время устанавливается причина случившегося. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
— Повреждено деревянное одноэтажное строение. На месте продолжают работать пожарные. В работах задействованы шесть автоцистерн и 13 человек личного состава. Осуществляется проливка помещений, — рассказали в ведомстве.
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— Пять классов, которые учились в сгоревшем здании, продолжат заниматься во втором блоке. Еще для одного класса образовательный процесс будет организован в сельской библиотеке. Дети будут учиться в две смены: в первую — 1−4, 9 и 11 классы, во вторую — оставшиеся, — рассказали в
Сейчас специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб.