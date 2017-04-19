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07:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокуратура проверит дом, в котором пенсионерка упала вместе с балконом

Так бывает. За содержание здания, от которого отвалился балкон вместе с человеком — никто не отвечал. Эту информацию Госжилинспекция направит в прокуратуру.

Напомню, ЧП произошло в селе Лебедёвка. Пожилая женщина вышла на свой балкон — и рухнула вместе с ним на землю с высоты второго этажа. Результат — ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга, вывих бедра.

Инспекторы выяснили: жильцы избрали так называемый «непосредственный» способ управления своей недвижимостью, когда нет ни ТСЖ, ни управляющей компании, а договоры на обслуживания заключают по мере необходимости. Но ни одного договора заключено не было. Формально — не проследила местная администрация.

Александра Маньковская, начальник отдела технического надзора и лицензионного контроля ГЖИ Новосибирской области: «Орган местного самоуправления — должен осуществлять контроль. Всё-таки, глава должен доносить до населения то, что, если они не будут заключать договора на содержание. Им ни откуда помощи ждать не придётся».

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