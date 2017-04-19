Прокуратура проверит дом, в котором пенсионерка упала вместе с балконом
Так бывает. За содержание здания, от которого отвалился балкон вместе с человеком — никто не отвечал. Эту информацию Госжилинспекция направит в прокуратуру.
Так бывает. За содержание здания, от которого отвалился балкон вместе с человеком — никто не отвечал. Эту информацию Госжилинспекция направит в прокуратуру.
Напомню, ЧП произошло в селе Лебедёвка. Пожилая женщина вышла на свой балкон — и рухнула вместе с ним на землю с высоты второго этажа. Результат — ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга, вывих бедра.
Инспекторы выяснили: жильцы избрали так называемый «непосредственный» способ управления своей недвижимостью, когда нет ни ТСЖ, ни управляющей компании, а договоры на обслуживания заключают по мере необходимости. Но ни одного договора заключено не было. Формально — не проследила местная администрация.
Александра Маньковская, начальник отдела технического надзора и лицензионного контроля ГЖИ Новосибирской области: «Орган местного самоуправления — должен осуществлять контроль.