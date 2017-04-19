В Челябинской области директора учебного заведения обвинили в мошенничестве

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, в ноябре прошлого года обвиняемый сдавал в субаренду помещения другому образовательному учреждению, от студентов которого он получил 88 тыс. руб. за то, что проставил положительные оценки за сдачу государственных экзаменов.

При этом, злоумышленник не являлся представителем учебного учреждения, в котором обучались студенты. Об этом он им не сообщил, а полученные деньги забрал себе.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России.

Приговором суда директору назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 тыс. руб.