19-летнего парня из Слюдянки подозревают в убийстве ровесника из-за долга

В Слюдянке расследуют дело об убийстве 19-летнего местного жителя. Тело молодого человека было обнаружено 15 апреля в районе гаражей на ул. Бабушкина.

Тело обнаружили случайные прохожие и сразу сообщили в полицию. На месте происшествия оперативники произвели осмотр тела и зафиксировали многочисленные телесные повреждения, а также установили, что смерть произошла в результате нанесенной открытой черепно-мозговой травмы. Орудие преступления было обнаружено неподалёку, им оказался обычный камень.

По горячим следам следователи смогли определить подозреваемого и задержать его. Как выяснилось, в преступлении подозревается ровесник убитого, нигде не работающий молодой человек 1998 года рождения. Следком сообщает, что задержанный дал признательные показания, рассказав, что между ним и убитым уже давно возникли неприязненные отношения, к тому же убитый был должен ему некую сумму, которую не хотел отдавать. Также подозреваемый рассказал о том, как наносил удары.

Молодой человек, которого подозревают в убийстве, ранее не был судим. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в рамках которой за подобное преступление предусмотрен, но наказание сроком до 15 лет лишения свободы.