Боевики ИГ применили иприт против американских военных в Ираке

Атака с применением отравляющего газа произошла в минувшее воскресенье.
В результате 25 граждан Ирака обратились за медицинской помощью, среди американцев пострадавших нет, сообщает телеканал.
Отмечается, что это уже вторая химическая атака за последние несколько дней
Ранее сообщалось о том, что боевики ИГ использовали ядовитые вещества в боях на западе Мосула. По неподтвержденным данным, речь идет о хлоре.
Сообщается также, что среди американского контингента распространяют маски и другие средства индивидуальной защиты на случай будущих химатак.
Химическим оружием, фосфорными, кассетными бомбами или ядерной?
Ваш пост, АБ, напоминает лозунг, причём банальный лозунг из серии "крепи мир трудом".