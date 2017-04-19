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06:34 (мск), источник: Интерфакс

Боевики ИГ применили иприт против американских военных в Ираке

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ применили иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке, сообщает во вторник CBS News.

Источник: AP 2017

Атака с применением отравляющего газа произошла в минувшее воскресенье.

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В результате 25 граждан Ирака обратились за медицинской помощью, среди американцев пострадавших нет, сообщает телеканал.

Отмечается, что это уже вторая химическая атака за последние несколько дней

Ранее сообщалось о том, что боевики ИГ использовали ядовитые вещества в боях на западе Мосула. По неподтвержденным данным, речь идет о хлоре.

Сообщается также, что среди американского контингента распространяют маски и другие средства индивидуальной защиты на случай будущих химатак.

Комментарии
3
А Б
Применение боевиками химического оружия, запрещённого международной конвенцией, говорит о том, что с ними необходимо бороться всеми возможными и доступными средствами независимо от мест их нахождения и национального состава их сил.
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Иван Петров
Всеми возможными это как?
Химическим оружием, фосфорными, кассетными бомбами или ядерной?
Ваш пост, АБ, напоминает лозунг, причём банальный лозунг из серии "крепи мир трудом".
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анатолий шалденков
Зря америкосов не траванули!Не надо было бы доказывать,что в Сирии нет отравы.
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