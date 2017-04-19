Боевики ИГ применили иприт против американских военных в Ираке

Атака с применением отравляющего газа произошла в минувшее воскресенье.

В результате 25 граждан Ирака обратились за медицинской помощью, среди американцев пострадавших нет, сообщает телеканал.

Отмечается, что это уже вторая химическая атака за последние несколько дней

Отмечается, что это уже вторая химическая атака за последние несколько дней

Ранее сообщалось о том, что боевики ИГ использовали ядовитые вещества в боях на западе Мосула. По неподтвержденным данным, речь идет о хлоре.

Сообщается также, что среди американского контингента распространяют маски и другие средства индивидуальной защиты на случай будущих химатак.