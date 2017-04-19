Директора хабаровской риэлтерской фирмы «Европа» посадили под домашний арест

Хабаровск, 19 апреля, AmurMedia.

Директор агентства недвижимости в Хабаровске по десяти фактам мошеннических действий отправлена под домашний арест. Полиция устанавливает всех потерпевших от её действий, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленница, являясь директором агентства недвижимости, заключала договора с клиентами на предоставление посреднических услуг в сфере продажи и обмена квартир. Подозреваемая также должна была юридически сопровождать сделки по оформлению недвижимости в собственность граждан.

Одной из жертв стала 63-летняя хабаровчанка, которая обратилась к фигурантке с просьбой о сопровождении сделки по покупке квартиры в краевом центре. Стороны заключили договор, основным условием которого была предоплата за выполнение риэлтерских услуг. Пенсионерка передала риэлтору 168 тысяч рублей, но в установленные сроки злоумышленница обязательства не выполнила, а под различными предлогами переносила встречи.

В настоящее время следователями установлено 10 фактов мошеннических действий в отношении граждан с причинением ущерба порядка 3 млн рублей. Судом Железнодорожного района задержанной избрана мера пресечения — домашний арест.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам, лишившимся денежных средств или ожидающих исполнения условий по договорам с риэлтерской фирмой ООО «Европа», с просьбой сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (4212)59−53−42 или 02.