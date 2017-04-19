Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Бежавшие в Россию беркутовцы опубликовали видеозаявление
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Киев почти признал Крым российским – СМИ
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
06:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Директора хабаровской риэлтерской фирмы «Европа» посадили под домашний арест

Сотрудники полиции устанавливают потерпевших от её мошеннических действий.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 апреля, AmurMedia.

Директор агентства недвижимости в Хабаровске по десяти фактам мошеннических действий отправлена под домашний арест. Полиция устанавливает всех потерпевших от её действий, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленница, являясь директором агентства недвижимости, заключала договора с клиентами на предоставление посреднических услуг в сфере продажи и обмена квартир. Подозреваемая также должна была юридически сопровождать сделки по оформлению недвижимости в собственность граждан.

Одной из жертв стала 63-летняя хабаровчанка, которая обратилась к фигурантке с просьбой о сопровождении сделки по покупке квартиры в краевом центре. Стороны заключили договор, основным условием которого была предоплата за выполнение риэлтерских услуг. Пенсионерка передала риэлтору 168 тысяч рублей, но в установленные сроки злоумышленница обязательства не выполнила, а под различными предлогами переносила встречи.

В настоящее время следователями установлено 10 фактов мошеннических действий в отношении граждан с причинением ущерба порядка 3 млн рублей. Судом Железнодорожного района задержанной избрана мера пресечения — домашний арест.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам, лишившимся денежных средств или ожидающих исполнения условий по договорам с риэлтерской фирмой ООО «Европа», с просьбой сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (4212)59−53−42 или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сразу три выходных на Первомай получили россияне в этом году
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
Никки Хейли предрекла конфликты в КНДР, Иране и на Кубе
Мадуро обвинил США в дестабилизации ситуации в Венесуэле
Ле Пен заявила, что не хочет жить в Елисейском дворце
«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
МО будет публиковать данные о поисках погибших при защите страны
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Новая электрическая Audi: 500 «лошадей» и запас хода 500 км Китай – мировой лидер в сфере электромобилей, тут насчитывается около 150 тысяч зарядных станций и их число постоянно растёт
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Садовое кольцо сузят ради удобства пешеходов
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь