Директора хабаровской риэлтерской фирмы «Европа» посадили под домашний арест
Сотрудники полиции устанавливают потерпевших от её мошеннических действий.
Сотрудники полиции устанавливают потерпевших от её мошеннических действий.
Хабаровск, 19 апреля, AmurMedia.
Директор агентства недвижимости в Хабаровске по десяти фактам мошеннических действий отправлена под домашний арест. Полиция устанавливает всех потерпевших от её действий, сообщили ИА AmurMedia в
В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленница, являясь директором агентства недвижимости, заключала договора с клиентами на предоставление посреднических услуг в сфере продажи и обмена квартир. Подозреваемая также должна была юридически сопровождать сделки по оформлению недвижимости в собственность граждан.
Одной из жертв стала 63-летняя хабаровчанка, которая обратилась к фигурантке с просьбой о сопровождении сделки по покупке квартиры в краевом центре. Стороны заключили договор, основным условием которого была предоплата за выполнение риэлтерских услуг. Пенсионерка передала риэлтору 168 тысяч рублей, но в установленные сроки злоумышленница обязательства не выполнила, а под различными предлогами переносила встречи.
В настоящее время следователями установлено 10 фактов мошеннических действий в отношении граждан с причинением ущерба порядка 3 млн рублей. Судом Железнодорожного района задержанной избрана мера пресечения — домашний арест.
Правоохранительные органы обращаются к гражданам, лишившимся денежных средств или ожидающих исполнения условий по договорам с риэлтерской фирмой ООО «Европа», с просьбой сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (4212)59−53−42 или 02.