Основательница «СЛК-моторс» Наталья Жданова попросила суд прекратить уголовное дело, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

По данным издания, Наталья Жданова обвинялась в невыплате зарплаты своим сотрудникам, ей грозило до трех лет лишения свободы. По данным материалов следствия, с ноября 2015 года по май 2016 года руководитель фирмы не выплатила зарплату 159 сотрудникам на сумму свыше 8 млн руб. Во время расследования сумма долга была уточнена и составила 4,3 млн рублей.

Сама бизнес-леди заявила, что погасила долги перед бывшими подчиненными и теперь обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении ей судебного штрафа. Такая мера не влечет за собой судимости.

В августе 2016 гола Новосибирский арбитражный суд признал Жданову банкротом.