Основательница «СЛК-моторс» Наталья Жданова попросила суд прекратить уголовное дело
Жданова была должна своим подчиненным зарплату, суммарно около 8 млн рублей, было возбуждено уголовное дело, но
Жданова была должна своим подчиненным зарплату, суммарно около 8 млн рублей, было возбуждено уголовное дело, но
Основательница «СЛК-моторс» Наталья Жданова попросила суд прекратить уголовное дело, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».
По данным издания, Наталья Жданова обвинялась в невыплате зарплаты своим сотрудникам, ей грозило до трех лет лишения свободы. По данным материалов следствия, с ноября 2015 года по май 2016 года руководитель фирмы не выплатила зарплату 159 сотрудникам на сумму свыше 8 млн руб. Во время расследования сумма долга была уточнена и составила 4,3 млн рублей.
Сама
В августе 2016 гола Новосибирский арбитражный суд признал Жданову банкротом.