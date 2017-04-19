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07:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми будут судить мать, 5-летнюю дочь которой искусала бойцовская собака

Женщина обвиняется в причинении своему ребёнку тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Пермские правоохранители завершили расследование уголовного дела против 26-летней пермячки, пятилетнюю дочку которой сильно покусал стаффордширский терьер.

Инцидент произошёл 7 августа прошлого года. Как установили следователи, накануне происшествия молодая семья взяла из частного приюта стаффордширского терьера. На следующий день мама оставила без присмотра свою маленькую дочь, на которую набросилась бойцовская собака и сильно покусала ребёнка. Как сообщают в СКР по Пермскому краю, в результате пятилетняя девочка получила серьёзные травмы головы, лица, шеи и ушных раковин.

Сейчас следователи передали уголовное дело с обвинительным заключением прокурора в суд. Мама ребёнка, пострадавшего от нападения собаки, обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

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