Автобус, попавший под поезд в Омской области, был полностью исправен

В тот день в микроавтобусе было 12 человек: водитель, 10 учеников начальных классов и сопровождавшая их сотрудница Нововаршавского образовательного учреждения. От столкновения погибла 56-летняя сопровождающая, 56-летний водитель погиб через несколько часов в больнице. Все дети живы, однако некоторым потребовалась медицинская помощь.

Продолжают выясняться подробности страшной аварии, произошедшей 14 апреля на железнодорожном переезде в прошлую пятницу в Нововаршавском районе: столкнулись школьный микроавтобус и грузовой товарный состав.

Опубликованы фотографии с места ДТП под Омском, где школьный автобус попал под поезд

Выяснилось, что микроавтобус марки «ГАЗ-322121» 2008 года выпуска находился на балансе муниципального бюджетного учреждения «Ресурсный центр развития и сопровождения образования». Он перевозил детей из села Победа в село Новороссийку и выехал на замену неисправного автобуса, принадлежащего Победовской школе.

Как пояснили в Министерстве образования Омской области, автобус был оборудован всем необходимым, а водитель проходил осмотр.

Илья Крылич, пресс-секретарь министерства образования Омской области:

— Школьный автобус прошел предрейсовый технический осмотр и технический осмотр транспортного средства. В 2015 году автобус был оборудован системой ГЛОНАСС и тахографом. На школьный автобус оформлен полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Школьный автобус осуществлял перевозки обучающихся при возникновении нештатных ситуаций (поломок неисправностей) в соответствии с договором о фрахтовании, заключенным с Победовской школой.

По предварительным данным, микроавтобус, перевозящий детей, был также оборудован необходимыми ремнями безопасностями. В ведомстве добавили, что водитель был в штате МБУ «РЦРСО», ответственный за БДД этой организации выдал путевой лист, зарегистрированный в журнале выдачи путевых листов за № 43. Также в Министерстве образования выяснили, что предрейсовый медосмотр был пройден.

Причины, по которым водитель выехал на красный сигнал переезда, выясняются. Установлено, что машинист поезда пытался экстренно остановить товарный состав, однако меры не помогли, поскольку тормозной путь товарняка может достигать полутора километров. По невыясненным причинам водитель выехал на красный сигнал переезда. Железнодорожный переезд не был оборудован шлагбаумом, пока неизвестно, исправен ли был светофор.