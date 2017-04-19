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07:29 (мск), источник: PROUFU.ru

Эксперты назвали причину разлива нефтепродуктов в Башкирии

Специалисты назвали причиной аварийного прорыва нефтепровода, происшедшего 13 апреля в Янаульском районе Башкирии, весеннюю подвижку грунта.

Об этом сообщила газета «Янаульские зори».

Напомним, ЧП произошло в районе села Каймашабаш, неподалеку от нефтепромысла № 2.

Последствия аварии оказались весьма серьезными: нефтепродукты попали в местную речку Каймашинку, ширина разлива достигла восьми метров, а глубина — четырех метров, общая площадь розлива нефтепродуктов — около 52 кв.м.

Подача нефти была временно перекрыта, на месте аварии работали аварийные бригады, которые установили 28 боновых ограждений и искусственных ловушек для нефтепродуктов.

По данным с места происшествия, там круглосуточно продолжается откачка поверхностного слоя воды с нефтяной пленкой, а также сбор и погрузка замазученного сорбента и грязного снега. С участка аварии уже вывезено почти 370 кубометров нефтесодержащей жидкости.

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