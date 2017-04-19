В Верхней Пышме при пожаре в коттедже погиб мужчина
Пожар начался со столярной мастерской.
Пожар начался со столярной мастерской.
Вечером 18 апреля 2017 года в поселке Красный, расположенный под Верхней Пышмой, сгорел коттедж. Пожар начался со столярной мастерской, стоявшей рядом с домом.
Деревянные изделия, лакокрасочные материалы способствовали быстрому распространения огня, который охватил 800 квадратных метров, сообщили «Уралиформбюро» в
На место выезжали 8 единиц техники и 27 человек. На данный момент пожар потушен. По предварительной информации, в огне погиб человек.
Обстоятельства происшествия уточняются.