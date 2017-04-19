В сети появилось видео с места подтопления моста под Уфой
Движение по путепроводу через реку Уршак закрыто.
Движение по путепроводу через реку Уршак закрыто.
Жители сел Новоблугаково и Булгаково продолжают готовиться к приходу большой воды. Накануне, 18 апреля, в обоих населенных пунктах прозвучала сирена. Сигнал тревоги сообщил местным жителям о критическом уровне подъема воды.
Паводок отрезал от села Булгаково проезд в сторону деревни Стуколкино. Вода практически затопила мост через реку Уршак. Лучше всего ситуацию показывает видео, снято командой «Дорожного патруля» с квадрокоптера. По всей видимости, Уршак может запросто затопить мост полностью.
Особую осторожность стоит проявить жителям всех населенных пунктов и районов Уфы, расположенных у этой же реки.