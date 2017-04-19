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07:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В сети появилось видео с места подтопления моста под Уфой

Движение по путепроводу через реку Уршак закрыто.

Жители сел Новоблугаково и Булгаково продолжают готовиться к приходу большой воды. Накануне, 18 апреля, в обоих населенных пунктах прозвучала сирена. Сигнал тревоги сообщил местным жителям о критическом уровне подъема воды.

Паводок отрезал от села Булгаково проезд в сторону деревни Стуколкино. Вода практически затопила мост через реку Уршак. Лучше всего ситуацию показывает видео, снято командой «Дорожного патруля» с квадрокоптера. По всей видимости, Уршак может запросто затопить мост полностью.

Особую осторожность стоит проявить жителям всех населенных пунктов и районов Уфы, расположенных у этой же реки.

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