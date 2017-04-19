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07:07 (мск), источник: Kazinform

Подробности дела по убийству известного врача в Костанае рассказали в ДВД

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Подробности того, как было раскрыто и расследуется убийство бывшего главного врача психдиспансера и председателя судебной психиатрической экспертизы Рашиды Сандыбаевой, озвучили в ДВД Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Начальник управления криминальной полиции ДВД Мейрам Базарбаев заявил, что задержаны все подозреваемые в убийстве врача.

«17 апреля в городе Костанае был задержан последний подозреваемый в совершении убийства, — сказал М. Базарбаев. — Трое других были установлены ранее. Одна из них — завотделением психдиспансера Зауреш Изалдина».

Как сообщалось ранее, преступление было совершено 20 февраля 2017 года в городе Костанае. Рашиде Сандыбаевой убийцы нанесли десятки ножевых ранений в ее квартире. Сотрудники полиции ведут досудебное расследование по статье 99 ч. 2 УК РК «Убийство». По делу назначены судебные экспертизы.

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий были опрошены близкие родственники Сандыбаевой, которые сообщили, что в последнее время она часто работала у себя в квартире, брала документы на дом для изучения и работы, — рассказывает начальник следственного управления М. Базарбаев. — В дальнейшем сотрудниками полиции был проведен осмотр квартиры Сандыбаевой, в ходе которого обнаружены и изъяты несколько историй болезней пациентов, проходивших лечение в областной психиатрической больнице. При изучении этих данных было установлено, что один из документов принадлежит пациенту, проходившему лечение в психиатрической больнице. Он был задержан за двойное убийство и находился в следственном изоляторе. При допросе он высказал свое предположение о возможной причастности к убийству заведующей отделением диспансера Изалдиной. Также он сообщил, что между этими женщинами часто возникали конфликты».

Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия в отношении подозреваемой, в ходе которых было установлено ее знакомство с неким Русланом Гафаровым. Выяснилось, что он часто посещает съемную квартиру, расположенную в костанайском микрорайоне КСК, где продолжительное время проживали трое человек, вызвавших подозрение у следствия.

«После убийства Сандыбаевой оперативники изъяли видеозапись из расположенного рядом с ее домом магазина, — рассказывает М. Базарбаев. — При просмотре этого видео были установлены двое подозреваемых лиц, похожих на тех, кого посещает Гафаров. Причем они сразу после совершения преступления покинули Костанай и уехали в город Шахтинск Карагандинской области. Тем временем полицейские установили их причастность к двум кражам на территории Костаная. Их задержали в Шахтинске и доставили в Костанай, после чего арестовали».

Вскоре подозреваемые под тяжестью неопровержимых улик дали признательные показания по факту убийства врача Сандыбаевой.

«Однако прямой информации о причастности к преступлению Гафарова на тот момент не было, — говорит начальник следственного управления костанайского ДВД. — Он вскоре скрылся от органа следствия, в связи с чем был заочно арестован и объявлен в розыск».

Напомним, 17 апреля подозреваемый Гафаров задержан и водворен в ИВС. Таким образом, все участники данного преступления находятся под стражей. «К убийству бывшего главврача психоневрологического диспансера подозреваемые готовились очень тщательно, — считает М. Базарбаев. — Они знали расположение видеокамер в районе совершения преступления, изучили распорядок дня и образ жизни Сандыбаевой. В целом это убийство было спланировано тщательно и продумано». Начальник следственного управления ДВД Костанайской области Мейрам Базарбаев также сообщил, что в ходе расследования этого уголовного дела проверялась причастность подозреваемой к хищению квартир больных, проходивших лечение в психиатрической больнице.

«Было установлено, что в 2007 году в местной прессе вышла статья по факту незаконного отчуждения квартиры, принадлежащей костанайцу Волкову, который в тот период времени проходил стационарное лечение в психиатрической больнице, — рассказывает М. Базарбаев. — Однако тогда доказать причастность завотделением клиники Изалдиной не представилось возможным. Теперь же оперативным путем доказательства были установлены. Выяснилось, что посредником при продаже квартиры Волкова выступила сестра Изалдиной. Поэтому в настоящее время причастность подозреваемой к хищению квартиры Волкова путем обмана подтверждена, в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч.3 УК РК и проводятся дальнейшие следственные мероприятия по закреплению доказательств».

«Полагаем, что окончательную точку в этом сложном и необычном деле поставит суд», — резюмировал М. Базарбаев.

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