Дети нашли труп в ручье на окраине Хабаровска

Во вторник на улице Марины Расковой в Авиагородке дети обнаружили тело мужчины, плавающее в ручье, который местные жители называют речкой Полежаевкой. Русло пролегает метрах в 30 от многоквартирного дома, сообщает портал «Губерния».

На вид погибшему от 30 до 40 лет, его личность пока не установлена. Есть ли на теле ранения или следы побоев, станет известно после посмертного исследования. Проверкой обстоятельств гибели мужчины занимается следственный комитет.