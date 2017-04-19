Автомобиль «Renault Logan» перевернулся в кювет после ДТП с Камазом в Новосибирске
Грузовой автомобиль не пропустил «Рено» и ужарил его в заднюю часть, последний занесло, рассказали очевидцы.
Грузовой автомобиль не пропустил «Рено» и ужарил его в заднюю часть, последний занесло, рассказали очевидцы.
Автомобиль «Renault Logan» перевернулся в кювете после ДТП с Камазом в Новосибирске, об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла поздним вечером 18 апреля на улице Междуреченской. Автомобиль «Renault Logan» ехал в сторону улицы Большой, Камаз выезжал с грунтовой дороги на асфальтовую.
«В момент выезда Камаз не пропустил Рено, ударил его в заднюю правую часть от чего Рено занесло и отбросило в кювет, в процессе перевернув на крышу. Чудом никто не пострадал, хотя автомобиль сильно помят», — говорится в сообщении очевидцев.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.