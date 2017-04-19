В Прикамье мужчина, избивший полицейского, заплатит штраф в 20 тысяч рублей

20-летний житель Чернушки заплатит 20 тысяч рублей за то, что набросился и ударил сотрудника полиции.

Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Ночью молодой мужчина с друзьями распивал спиртное на железнодорожном вокзале Чернушки. Работники вокзала вызвали полицию. Прибывший наряд решил забрать 20-летнего мужчину и его брата в отделение полиции. Однако при посадке в автомобиль молодой чернушанин стал сопротивляться и ударил в лицо одного из сотрудников.

Как сообщили в СКР по Пермскому краю, суд признал буйного молодого человека виновным в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). 20-летнего чернушанина приговорили к выплате штрафа в размере 20 тысяч рублей.