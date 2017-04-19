Грузовое судно потерпело крушение в Черном море
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Судно «Герои Арсенала» потерпело крушение в среду в акватории Черного моря, сообщила
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Судно «Герои Арсенала» потерпело крушение в среду в акватории Черного моря, сообщила
«К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования. Информация уточняется», — отметили спасатели.
Ранее агентству «Интерфакс» в МЧС сообщили, что спасатели планируют привлечь авиацию к поиску сухогруза, который пропал с экранов радаров в районе Керченской переправы, где наблюдается сильный ветер,
«Утром поступило сообщение о том, что около Керченской переправы, где сейчас сильный наблюдаются ветер и шторм, пропал с экранов радаров сухогруз. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.
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