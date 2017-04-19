Грузовое судно потерпело крушение в Черном море

Ранее агентству «Интерфакс» в МЧС сообщили, что спасатели планируют привлечь авиацию к поиску сухогруза, который пропал с экранов радаров в районе Керченской переправы, где наблюдается сильный ветер,

«Утром поступило сообщение о том, что около Керченской переправы, где сейчас сильный наблюдаются ветер и шторм, пропал с экранов радаров сухогруз. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.