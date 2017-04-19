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07:28 (мск), источник: Интерфакс

Грузовое судно потерпело крушение в Черном море

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Судно «Герои Арсенала» потерпело крушение в среду в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования. Информация уточняется», — отметили спасатели.

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Ранее агентству «Интерфакс» в МЧС сообщили, что спасатели планируют привлечь авиацию к поиску сухогруза, который пропал с экранов радаров в районе Керченской переправы, где наблюдается сильный ветер,

«Утром поступило сообщение о том, что около Керченской переправы, где сейчас сильный наблюдаются ветер и шторм, пропал с экранов радаров сухогруз. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

Также сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена.

Комментарии
1
TURBODED
все мировое сообщество встревожено временной приостановкой работы, знаменитой Керченской переправы, из-за ухудшения погодных условий...
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