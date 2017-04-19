Прокуратура проверит детсад в Амуре, где детей кормили супом с червями

Проверку было решено провести после жалоб родителей, чьи дети посещают это сад, а также сообщений в СМИ.

Как ранее писал «СуперОмск», в детском саду № 44 дети получали к столу еду с посторонними предметами. Так, в молочном супе обнаружился червяк, в компоте — кусок целлофана, а в пюре — кусок веревки. Об этом в соцсетях сообщила одна из мам.

В ходе выездной проверки сад проверят специалисты региональных Управления Роспотребнадзора и Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.