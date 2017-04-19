Прокуратура проверит детсад в Амуре, где детей кормили супом с червями
Прокуратура Центрального округа Омска проведет проверку соблюдения
Прокуратура Центрального округа Омска проведет проверку соблюдения
Проверку было решено провести после жалоб родителей, чьи дети посещают это сад, а также сообщений в СМИ.
Как ранее писал «СуперОмск», в детском саду № 44 дети получали к столу еду с посторонними предметами. Так, в молочном супе обнаружился червяк, в компоте — кусок целлофана, а в пюре — кусок веревки. Об этом в соцсетях сообщила одна из мам.
В ходе выездной проверки сад проверят специалисты региональных Управления Роспотребнадзора и Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
«В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования», — отметили в