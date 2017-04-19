В Черном море потерпел крушение сухогруз
КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в Черном море. Сигнал SOS от капитана судна поступил 19 апреля.
КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в Черном море. Сигнал SOS от капитана судна поступил 19 апреля.
Судно следовало под флагом Панамы. По предварительным данным, на его борту находился экипаж в составе 12 человек. РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах сообщает, что.судно затонуло, пятерых удалось спасти, семерых ищут.
В район бедствия направлены находящиеся поблизости суда «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет, Айгас», «Аэлос» и «Демидов».
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В марте сообщалось, что пассажирский корабль с почти 400 пассажирами на борту сел на мель у берегов Тайваня.