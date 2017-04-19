В Черном море потерпел крушение сухогруз

Судно следовало под флагом Панамы. По предварительным данным, на его борту находился экипаж в составе 12 человек. РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах сообщает, что.судно затонуло, пятерых удалось спасти, семерых ищут.

В район бедствия направлены находящиеся поблизости суда «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет, Айгас», «Аэлос» и «Демидов».

Поиски осложняются штормом: скорость юго-западного ветра доходит до 20 метров в секунду, волнение моря достигает четырех баллов.

В марте сообщалось, что пассажирский корабль с почти 400 пассажирами на борту сел на мель у берегов Тайваня.