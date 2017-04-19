Более 120 спасателей ищут сухогруз, пропавший в Керченском проливе
КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Поисками пропавшего в Керченском проливе сухогруза занимаются 127 спасателей и 8 плавсредств, сообщил начальник
КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Поисками пропавшего в Керченском проливе сухогруза занимаются 127 спасателей и 8 плавсредств, сообщил начальник
Сообщение о том, что в районе Керченского пролива пропал сухогруз, поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду около 04:00 мск.
«К месту крушения прибыло специализированное спасательное судно “Спасатель Демидов”, он возглавил спасательные работы на месте крушения. Спланирована работа авиации ЮРЦ МЧС России. Применение авиации будет осуществляться по погодным условиям», — сказал Гавриляк.
Он добавил, что в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба. На месте происшествия работают оперативные группы