Более 120 спасателей ищут сухогруз, пропавший в Керченском проливе

Сообщение о том, что в районе Керченского пролива пропал сухогруз, поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду около 04:00 мск.

«К месту крушения прибыло специализированное спасательное судно “Спасатель Демидов”, он возглавил спасательные работы на месте крушения. Спланирована работа авиации ЮРЦ МЧС России. Применение авиации будет осуществляться по погодным условиям», — сказал Гавриляк.