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08:42 (мск), источник: РИА Новости

Более 120 спасателей ищут сухогруз, пропавший в Керченском проливе

КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Поисками пропавшего в Керченском проливе сухогруза занимаются 127 спасателей и 8 плавсредств, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Сообщение о том, что в районе Керченского пролива пропал сухогруз, поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду около 04:00 мск.

«К месту крушения прибыло специализированное спасательное судно “Спасатель Демидов”, он возглавил спасательные работы на месте крушения. Спланирована работа авиации ЮРЦ МЧС России. Применение авиации будет осуществляться по погодным условиям», — сказал Гавриляк.

Он добавил, что в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба. На месте происшествия работают оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона. Всего в спасательных работах задействовано 127 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе 8 плавсредств.

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