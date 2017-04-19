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07:58 (мск), источник: Интерфакс

Найдены пятеро членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

Сообщается, что на борту находилось девять граждан России.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Участники поисково-спасательной операции в Черном море установили местонахождение пятерых из 12 членов экипажа потерпевшего бедствие сухогруза, само судно, по предварительным данным, затонуло, сообщил «Интерфаксу» источник в международных службах морского поиска.

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«Из воды на борт спасательного судна живым поднят член экипажа. С воздуха в акватории установлено место нахождения еще четверых членов экипажа. Судьба семерых остается неизвестной», — сказал источник. Он сообщил, что к обнаруженным с воздуха морякам движутся спасатели, однако пока нельзя в точности определить их состояние.

Выживший моряк найден в состоянии сильного переохлаждения

Кроме того, в акватории обнаружена спасательная шлюпка, в которой предварительно моряки эвакуировались с судна. «Она перевернута. Людей вокруг нет».

Всего, по предварительным данным, на борту находилось 12 человек, среди них два украинца, один гражданин Грузии и девять россиян.

Сообщается, что сухогруз полностью ушел под воду.

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