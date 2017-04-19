Найдены пятеро членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
Сообщается, что на борту находилось девять граждан России.
Сообщается, что на борту находилось девять граждан России.
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Участники
«Из воды на борт спасательного судна живым поднят член экипажа. С воздуха в акватории установлено место нахождения еще четверых членов экипажа. Судьба семерых остается неизвестной», — сказал источник. Он сообщил, что к обнаруженным с воздуха морякам движутся спасатели, однако пока нельзя в точности определить их состояние.
Кроме того, в акватории обнаружена спасательная шлюпка, в которой предварительно моряки эвакуировались с судна. «Она перевернута. Людей вокруг нет».
Всего, по предварительным данным, на борту находилось 12 человек, среди них два украинца, один гражданин Грузии и девять россиян.
Сообщается, что сухогруз полностью ушел под воду.