Найдены пятеро членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Участники поисково-спасательной операции в Черном море установили местонахождение пятерых из 12 членов экипажа потерпевшего бедствие сухогруза, само судно, по предварительным данным, затонуло, сообщил «Интерфаксу» источник в международных службах морского поиска.

«Из воды на борт спасательного судна живым поднят член экипажа. С воздуха в акватории установлено место нахождения еще четверых членов экипажа. Судьба семерых остается неизвестной», — сказал источник. Он сообщил, что к обнаруженным с воздуха морякам движутся спасатели, однако пока нельзя в точности определить их состояние.

Кроме того, в акватории обнаружена спасательная шлюпка, в которой предварительно моряки эвакуировались с судна. «Она перевернута. Людей вокруг нет».

Всего, по предварительным данным, на борту находилось 12 человек, среди них два украинца, один гражданин Грузии и девять россиян.

Сообщается, что сухогруз полностью ушел под воду.