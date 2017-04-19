Дотла сгорели две припаркованные во дворе иномарки
Два автомобиля сгорели практически полностью во дворе дома № 35 по улице Богдана Хмельницкого. По некоторым данным, это был поджог, сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Два автомобиля сгорели практически полностью во дворе дома № 35 по улице Богдана Хмельницкого. По некоторым данным, это был поджог, сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Первоначально загорелся припаркованный хэтчбек Honda Fit, вскоре огонь перекинулся на другой автомобиль — Suzuki SX4, стоявший рядом. Как утверждает подписчица паблика, возгорание произошло вследствие поджога.
Пожарные прибыли на место в течение 15 минут и потушили горевшую технику. Однако к тому времени от нее мало, что осталось — огонь уничтожил машины практически полностью.
Подписчики паблика посочувствовали владельцам угробленной техники, особенно «оказавшемуся не в том месте не в то время» Suziki, но некоторые пожалели и сами автомобили. «Бездушные люди, забирают самое дорогое! Да разбейте вы лицо при встрече, зачем трогать машину, она никому ничего не сделала», — написал один из них.
Огонь уничтожил машины практически полностью.
В феврале похожий случай произошел в Советском районе. Тогда за одну ночь сгорели сразу три машины — Toyota Corolla, Mitsubishi ASX и Honda CRV. Первые две были припаркованы рядом ну улице Строителей, третья находилась в Нижней Ельцовке. Пожарные предположили, что причиной первого пожара мог быть поджог.
Поджог машин как средство выражения протеста популярен во Франции, также там существует традиция поджигать чужие машины на Новый год и в День взятия Бастилии. Например, в последнюю новогоднюю ночь по всей стране были сожжены 650 автомобилей, в 2016-м — 602, в 2015-м — около 900, а в 2014-м — больше тысячи машин. Среди хулиганистой молодежи это «развлечение» даже обрело состязательный характер.