Дотла сгорели две припаркованные во дворе иномарки

Первоначально загорелся припаркованный хэтчбек Honda Fit, вскоре огонь перекинулся на другой автомобиль — Suzuki SX4, стоявший рядом. Как утверждает подписчица паблика, возгорание произошло вследствие поджога.

Пожарные прибыли на место в течение 15 минут и потушили горевшую технику. Однако к тому времени от нее мало, что осталось — огонь уничтожил машины практически полностью.

Подписчики паблика посочувствовали владельцам угробленной техники, особенно «оказавшемуся не в том месте не в то время» Suziki, но некоторые пожалели и сами автомобили. «Бездушные люди, забирают самое дорогое! Да разбейте вы лицо при встрече, зачем трогать машину, она никому ничего не сделала», — написал один из них.

Огонь уничтожил машины практически полностью.