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08:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске ищут 13-летнего школьника

Он ушел из дома 2 недели назад.

В Челябинске почти две недели ищут 13-летнего Дмитрия Мальчикова. Школьник ушел из дома на Короленко 6 апреля 2017 года и не вернулся, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На вид Диме 10−12 лет. Его рост 150 сантиметров, он худощавого телосложения. У мальчика русые волосы, серые глаза, на лице веснушки.

В день исчезновения был одет в синюю спортивную ветровку с капюшоном, синие джинсы (спереди испачканы желтой краской). На ногах у него были черные кроссовки.

Информацию о местонахождении мальчика просят сообщать по телефонам: 267−76−70, 267−76−99, 8−904−300−58−11 или 02.

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