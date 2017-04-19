В Челябинске ищут 13-летнего школьника
Он ушел из дома 2 недели назад.
Он ушел из дома 2 недели назад.
В Челябинске почти две недели ищут 13-летнего Дмитрия Мальчикова. Школьник ушел из дома на Короленко 6 апреля 2017 года и не вернулся, сообщили «Уралинформбюро» в
На вид Диме 10−12 лет. Его рост 150 сантиметров, он худощавого телосложения. У мальчика русые волосы, серые глаза, на лице веснушки.
В день исчезновения был одет в синюю спортивную ветровку с капюшоном, синие джинсы (спереди испачканы желтой краской). На ногах у него были черные кроссовки.
Информацию о местонахождении мальчика просят сообщать по телефонам: 267−76−70, 267−76−99, 8−904−300−58−11 или 02.