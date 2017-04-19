В Челябинске ищут 13-летнего школьника

В Челябинске почти две недели ищут 13-летнего Дмитрия Мальчикова. Школьник ушел из дома на Короленко 6 апреля 2017 года и не вернулся, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На вид Диме 10−12 лет. Его рост 150 сантиметров, он худощавого телосложения. У мальчика русые волосы, серые глаза, на лице веснушки.