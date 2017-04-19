В Уфе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 25 человек
Вчера утром в одной из столичных многоэтажек начался пожар. В Советском районе в квартире на улице Бессонова загорелась трехкомнатная квартира, об этом сообщает
Вчера утром в одной из столичных многоэтажек начался пожар. В Советском районе в квартире на улице Бессонова загорелась трехкомнатная квартира, об этом сообщает
На место возгорания прибыла пожарная бригада. Чтобы убедиться, что никто не пострадает, спасатели эвакуировали с задымленного этажа 25 человек. Пожар удалось потушить меньше чем за два часа. К счастью, никто не пострадал.