В Уфе многодетная мама умерла на руках у спасателя

— Это самый эмоциональный случай за 8лет работы спасателем, — поделился в соцсетях сотрудник МЧС из Уфы Фидель Залилов.

18 апреля спасатель прогуливался по улице и увидел на коляску, а рядом без сознания прямо в луже лежала женщина. Мужчина тут же подскочил.

— Пострадавшая в сознании, говорит, что внезапно стало плохо. Просит отвезти домой. Подгоняю автомобиль, усаживаем ее, коляску в багажник. Ребенка на руках держит другая девушка (прохожая), — продолжает историю Фидель.

По дороге домой молодая мать начала задыхаться. Уже подъехав к дому, спасатель начал реанимационные действия. Вызвали скорую.

— Прохожая с ребенком пострадавшей на руках просит соседей и незнакомых уфимцев помочь. Никто не подошел, ссылаясь, что не умеют, продолжил Залилов.

К месту подоспели муж и мама женщины. Но спасти уфимку не удалось — реанимационная бригада констатировала смерть.

— Девушка Наталья — 38 лет. Трое детей. Младшему 2 месяца. Последние минуты жизни провела у меня на руках, — поведал Фидель.