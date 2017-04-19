Женщина погибла при пожаре на площади 800 кв. м в столярной мастерской и загоревшемся от нее жилом доме в Свердловской области
Екатеринбург. 19 апреля.
Екатеринбург. 19 апреля.
По данным ведомства, пожар произошел вечером во вторник. Прибывшие спасатели установили, что в столярной мастерской было много деревянных изделий и лакокрасочных материалов, что способствовало быстрому распространению пожара. Огонь перекинулся на жилой дом, который находился под одной крышей с мастерской.
Пожарные работали по повышенному номеру сложности. Площадь пожара составила 800 кв.м, говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарным удалось не допустить распространения огня на другие жилые дома.
В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 16 человек личного состава.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в
«В качестве одной из возможных причин пожара рассматривается неисправность, либо неумелое пользование печным отоплением», — сказал собеседник агентства.
Проводится доследственная проверка.