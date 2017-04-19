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08:16 (мск), источник: Интерфакс

Женщина погибла при пожаре на площади 800 кв. м в столярной мастерской и загоревшемся от нее жилом доме в Свердловской области

Екатеринбург. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Спасатели пять часов тушили крупный пожар, начавшийся в частной столярной мастерской и перекинувшийся на жилой дом в поселке Красный около Екатеринбурга, погиб человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел вечером во вторник. Прибывшие спасатели установили, что в столярной мастерской было много деревянных изделий и лакокрасочных материалов, что способствовало быстрому распространению пожара. Огонь перекинулся на жилой дом, который находился под одной крышей с мастерской.

Пожарные работали по повышенному номеру сложности. Площадь пожара составила 800 кв.м, говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарным удалось не допустить распространения огня на другие жилые дома.

В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 16 человек личного состава.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области, в результате пожара погибла женщина, личность которой сейчас устанавливается.

«В качестве одной из возможных причин пожара рассматривается неисправность, либо неумелое пользование печным отоплением», — сказал собеседник агентства.

Проводится доследственная проверка.

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