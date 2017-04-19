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08:12 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области иномарка насмерть сбила женщину

В Сатке водитель иномарки сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм женщина скончалась в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 16 апреля на перекрестке улиц Кирова и Орджоникидзе. Водитель «HONDA CR-V» совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Женщина была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

В настоящий момент устанавливается личность погибшей. Приметы: рост 155 см, полного телосложения, волосы темные с проседью. Была одета в куртку темного цвета, темные брюки, туфли черные без каблука.

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