На Урале врач наживался на онкобольных

В Богдановиче Свердловской области бывший врач-онколог признан виновным в получении взятки и мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следствие выяснило, что в 2016 году он трижды похищал деньги у обратившихся к нему за помощью граждан. Схема была в основном стандартной: он заявлял людям, что в Свердловском областном онкологическом диспансере якобы нет мест либо граждане не нуждаются в направлении туда. Взамен он советовал лечение рака в домашних условиях и сообщал, что для продолжения лечения нужны деньги на приобретение лекарств. У родственников первой пациентки он взял 40 тысяч рублей, но лекарств купил лишь на 7 тысяч. У второй пациентки из 30 тысяч рублей на лекарства он потратил лишь половину. У третьего пациента он взял 20 тысяч рублей, из которых лишь половина пошла по назначению.

Следствие выяснило, что разницу медик присваивал себе. По данным СКР, ранее он работал в Богдановичской центральной районной больнице.

Также следствие установило, что медик получил 15 тысяч рублей за незаконную выдачу листка временной нетрудоспособности. Это преступление было совершено уже в феврале 2017 года. Сразу после получения денег врач был задержан.

Суд определил гражданину четыре года условного наказания с таким же размером испытательного срока. Также с него взыщут штраф в размере 600 тысяч рублей. Плюс к этому, в течение трёх лет медику запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Отметим, случаи, когда врачи пытаются сделать деньги на пациентах, не редкость. В основном это касается тех, что работают в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. Так, обращающимся к ним гражданам они могут порекомендовать обследование и лечение в конкретном медицинском центре. Плюс к этому, некоторые врачи работают в государственных и муниципальных клиниках, а подрабатывают в частных.