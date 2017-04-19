Экс-главу ЦУГАЭТ Суваряна осудили на 8 лет строгого режима, информацию подтвердили «Вестям» в пресс-службе Бердского городского суда.

По нашим данным, Арам Суварян приговорен к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Его сообщник, Маргарян, осужден на 8 лет и 8 млн штрафа.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Напомним, 30 июня 2015 года в Бердске Маргарян выступил посредником при передаче денег Суваряну от неназванного индивидуального предпринимателя. Сумма — 2 млн рублей. Взятка предназначалась для совершения действий, которые бы обеспечили ИП победу в конкурсе на право заключения договора об организации пассажирских перевозок муниципальным маршрутом регулярного сообщения в Новосибирске. После получения указанных денежных средств подозреваемые были задержаны.

В прениях прокурор попросил назначить чиновнику 8,5 лет лишения свободы и штраф в размере 140 млн рублей. Также обвинение предложило лишить Суваряна права занимать руководящие должности в государственной и муниципальной службе. Для посредника, Артура Маргаряна, прокурор предложил аналогичное наказание. Адвокаты обвиняемых заявили, что их устроит только оправдательный приговор.

На пост директора Центра управления городским автоэлектротранспортом Арам Суварян был назначен летом 2014 года и занимался реформированием общественного транспорта. В прошлом — депутат Законодательного собрания Новосибирской области, бизнесмен, по данным новосибирских СМИ, — совладелец крупнейшего рынка «Маммон» на Гусинобродской барахолке.