Судно «Герои Арсенала» потерпело крушение в Черном море
Судно Герои Арсенала потерпело сегодня ночью крушение в Черном море. Об этом сообщает ГУ МЧС по Крыму, передает ТАСС.
Судно Герои Арсенала потерпело сегодня ночью крушение в Черном море. Об этом сообщает ГУ МЧС по Крыму, передает ТАСС.
По предварительной информации, на борту судна, которое шло под флагом Панамы, было 12 членов экипажа: девять украинцев, один грузин и двое россиян. По другим данным — восемь россиян, три украинца и один гражданин Грузии.
В район ЧП стянулись другие суда, которые ведут
Сигнал бедствия от капитана судна поступил около в 03.54. Все произошло примерно в 27 километрах от побережья Крыма.