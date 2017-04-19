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08:31 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Судно «Герои Арсенала» потерпело крушение в Черном море

Судно Герои Арсенала потерпело сегодня ночью крушение в Черном море. Об этом сообщает ГУ МЧС по Крыму, передает ТАСС.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По предварительной информации, на борту судна, которое шло под флагом Панамы, было 12 членов экипажа: девять украинцев, один грузин и двое россиян. По другим данным — восемь россиян, три украинца и один гражданин Грузии.

В район ЧП стянулись другие суда, которые ведут поисково-спасательную операцию. Ее сильно осложняют неблагоприятные погодные условия. Однако при этом сообщается, что одного из членов экипажа уже успели спасти, а еще четверо попали в поле зрения спасателей.

Сигнал бедствия от капитана судна поступил около в 03.54. Все произошло примерно в 27 километрах от побережья Крыма.

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