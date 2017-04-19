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08:50 (мск), источник: РБК

В Черном море спасли одного человека с потерпевшего крушение сухогруза

Спасатели подняли на борт спасательной шлюпки одного из 12 членов экипажа с потерпевшего крушение в районе Керченской переправы в Черном море сухогруза «Герои Арсенала». Об этом агентству «Интерфакс» рассказал глава пресс-службы главного управления МЧС по Крыму Владимир Иванов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, вытащенный из воды мужчина находится в состоянии сильного переохлаждения.

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При этом, как уточнил собеседник агентства, сотрудники МЧС «видят» еще четырех людей в спасательных жилетах, однако на борт спасательной шлюпки, по словам Иванова, их поднять не удается. «Их сильной волной относит от корабля», — пояснил представитель ведомства, добавив, что «пока их состояние непонятно».

Однако, по информации источника «РИА Новости», спасти удалось уже пятерых членов экипажа. Еще семь человек, как отметил собеседник агентства, считаются пропавшими без вести.

Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в районе Керченской переправы ранее 19 апреля. По информации регионального главка МЧС, сигнал о бедствии корабля был принят в дежурной части в 3:54 мск. Сухогруз, как рассказали позже спасатели, ходил под панамским флагом. По данным пресс-службы ведомства, он направлялся с грузом зерна из Азова в Турцию.

Комментарии
1
Антон Гагарин
Надеюсь всех спасут!
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Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря
08:57 (мск)© Ньюстюб
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