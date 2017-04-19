В Черном море спасли одного человека с потерпевшего крушение сухогруза

При этом, как уточнил собеседник агентства, сотрудники МЧС «видят» еще четырех людей в спасательных жилетах, однако на борт спасательной шлюпки, по словам Иванова, их поднять не удается. «Их сильной волной относит от корабля», — пояснил представитель ведомства, добавив, что «пока их состояние непонятно».



Однако, по информации источника «РИА Новости», спасти удалось уже пятерых членов экипажа. Еще семь человек, как отметил собеседник агентства, считаются пропавшими без вести.



Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в районе Керченской переправы ранее 19 апреля. По информации регионального главка МЧС, сигнал о бедствии корабля был принят в дежурной части в 3:54 мск. Сухогруз, как рассказали позже спасатели, ходил под панамским флагом. По данным пресс-службы ведомства, он направлялся с грузом зерна из Азова в Турцию.