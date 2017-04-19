Подозреваемую в ряде эпизодов мошенничества задержали в Ростове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что у нее обманным путем похищена крупная сумма денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении была задержана 34-летняя ростовчанка.

Полицейские выяснили, что подозреваемая заняла у потерпевшей 1,3 млн рублей якобы на развитие бизнеса и не вернула.

На данный момент установлено, что ростовчанка причастна еще к нескольким эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба от преступлений составила более 8 млн рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Женщина заключена под стражу.