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11:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемую в ряде эпизодов мошенничества задержали в Ростове

Подозреваемую в ряде эпизодов мошенничества задержали полицейские в Ростове.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что у нее обманным путем похищена крупная сумма денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении была задержана 34-летняя ростовчанка.

Полицейские выяснили, что подозреваемая заняла у потерпевшей 1,3 млн рублей якобы на развитие бизнеса и не вернула.

На данный момент установлено, что ростовчанка причастна еще к нескольким эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба от преступлений составила более 8 млн рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Женщина заключена под стражу.

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