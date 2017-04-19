Подозреваемую в ряде эпизодов мошенничества задержали в Ростове
Подозреваемую в ряде эпизодов мошенничества задержали полицейские в Ростове.
Подозреваемую в ряде эпизодов мошенничества задержали полицейские в Ростове.
Как сообщает
В ходе
Полицейские выяснили, что подозреваемая заняла у потерпевшей 1,3 млн рублей якобы на развитие бизнеса и не вернула.
На данный момент установлено, что ростовчанка причастна еще к нескольким эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба от преступлений составила более 8 млн рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Женщина заключена под стражу.