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09:36 (мск), источник: Prokazan.ru

«Вспышка» на пороховом заводе в Казани: есть пострадавшая

В Казани на пороховом заводе накануне днем произошел инцидент — в результате «технологической вспышки» в одном из цехов были выбиты окна, в результате пострадала одна из рабочих — 46-летняя Миляуша Б., об этом ProKazan.ru сообщил источник.

Предварительно, происшествие случилось по неустановленной пока причине в 16:08 в помещении, где изготавливают пороховую массу.

 — На месте ЧП отсутствовали открытые очаги пламени, при этом общая площадь возгорания была небольшой — около 2 кв. метров. Всего пострадали: рабочая — ее госпитализировали с признаками отравления угарным газом, окна и производственное оборудование, — сообщили ProKazan.ru.

Эвакуации на заводе не проводилось, полностью возгорание потушили в 16:20.

Идет расследование.

Напомним, последний раз ЧП на заводе случилось 24 марта, тогда в результате пожара погиб сотрудник МЧС. Было возбуждено дело по статье «Нарушение правил техники безопасности на пожароопасных объектах».

Справка

Казанский Пороховой завод расположен в Кировском районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.

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