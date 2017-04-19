В Тихорецком районе подростка будут судить за взрыв газового баллона

Как сообщали Юга.ру, в станице Архангельской 10 августа 16-летний подросток купил в магазине газовый баллон для портативной печи. Он вместе с двумя детьми забрался в хозпостройку на улице Красноармейской. В подвале юноша распылил баллон и поджег его содержимое зажигалкой. Произошел взрыв, после которого десятилетний мальчик получил термические ожоги 70% тела. Возбудили уголовное дело.

Материалы дела направили в суд. Пострадавший ребенок до сих пор лечится, проведение следственных действий с ним стало возможно лишь в феврале 2017 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.