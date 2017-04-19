По факту крушения судна в Керченском проливе возбуждено уголовное дело
В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что обстоятельства инцидента выясняются.
В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ отметили, что обстоятельства инцидента выясняются.
КРАСНОДАР, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Уголовное дело возбуждено по факту крушения судна в Керченском проливе. Об этом сообщили ТАСС в
«По факту крушения судна возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта”). Обстоятельства случившегося выясняются», — уточнили в ведомстве.