По факту крушения судна в Керченском проливе возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Уголовное дело возбуждено по факту крушения судна в Керченском проливе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

«По факту крушения судна возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта”). Обстоятельства случившегося выясняются», — уточнили в ведомстве.