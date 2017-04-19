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09:38 (мск), источник: Новый Калининград

В Балтийске произошел пожар на утилизируемом судне

В Балтийске пожарные МЧС тушили возгорание, которое произошло на утилизируемом судне «Олекма» в порту «Восточный». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар случился во вторник в 02.54 на улице Киркинесской в городе Балтийске. На судне произошло загорание масляных отходов в машинном отделении на площади 200 кв. м. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5, ПСЧ-10, ПСЧ-31, СПСЧ и пожарной команды Балтийского флота в составе 22 человек и 6 единиц техники.

Кроме того, в течение вторника было зарегистрировано еще 4 пожара. В 07.06 на улице Русской Набережной в городе Балтийске в кирпичной хозпостройке горела кровля на площади 5 кв. м. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-10, СПСЧ и пожарной команды Балтийского флота в составе 12 человек и 3 единиц техники.

В 09.40 на ПСЗ «Янтарь» в носовой части строящегося корабля в трюме тлела ветошь на площади 2 кв. м. Ликвидировано подручными средствами. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3,ПСЧ-4, ПСЧ-7 и СПСЧ в составе 17 человек и 4 единиц техники.

В 15.52 в садовом обществе «Мечта» полностью выгорел кирпичный дачный домик. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-4 в составе 5 человек и 2 единиц техники.

В 16.52 на улице Совхозной в городе Нестерове полностью сгорел деревянный сеновал. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 4 человек и 2 единиц техники.

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