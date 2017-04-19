В Балтийске произошел пожар на утилизируемом судне
В Балтийске пожарные МЧС тушили возгорание, которое произошло на утилизируемом судне «Олекма» в порту «Восточный». Об этом сообщила
В Балтийске пожарные МЧС тушили возгорание, которое произошло на утилизируемом судне «Олекма» в порту «Восточный». Об этом сообщила
Пожар случился во вторник в 02.54 на улице Киркинесской в городе Балтийске. На судне произошло загорание масляных отходов в машинном отделении на площади 200 кв. м. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
Кроме того, в течение вторника было зарегистрировано еще 4 пожара. В 07.06 на улице Русской Набережной в городе Балтийске в кирпичной хозпостройке горела кровля на площади 5 кв. м. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
В 09.40 на ПСЗ «Янтарь» в носовой части строящегося корабля в трюме тлела ветошь на площади 2 кв. м. Ликвидировано подручными средствами. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
В 15.52 в садовом обществе «Мечта» полностью выгорел кирпичный дачный домик. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
В 16.52 на улице Совхозной в городе Нестерове полностью сгорел деревянный сеновал. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты