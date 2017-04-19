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09:07 (мск), источник: Капитал

В Украине более 150 населенных пунктов — без света из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий в Украине остаются без электроснабжения 152 населенных пункта.

Источник: Капитал

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В ночь с 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквалистые порывы ветра), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 152 населенных пункта в шести областях, а именно: Днепропетровская — 73, Харьковская — 38, Полтавская — 35, Херсонская — 4, Кировоградская — 1 и Запорожская — 1», — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Транспортный коллапс произошел в Днепре: замело трассы и аэропорт. Въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки, которая образовалась в связи с тяжелыми погодными условиями, также снегом замело территорию аэропорта. Об этом пишет генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко в посте на своей странице в Facebook.

Зинченко порекомендовал водителям воздержаться от поездок по маршруту Днепр-Запорожье.

Напомним, в среду, 19 апреля, на западе и востоке Украины прогнозируют осадки и облачность.

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