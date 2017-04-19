Спасатели подняли на борт одного члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

«В 05:34 был найден и поднят на борт судна «Армада Навигатор"1 пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая доврачебная помощь», — говорится в сообщении.

По уточненным данным, на борту судна находилось 12 членов экипажа. Среди них: 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин.

По уточненным данным, на борту судна находилось 12 членов экипажа. Среди них: 9 украинцев, 2 русских и 1 грузин.

Российские СМИ сообщают, ссылаясь на источники, что найдены еще 4 пострадавших в спасательных жилетах, однако погодные условия пока что не позволяют поднять их на борт.

Напомним, ранее сообщалось, что в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз Российской федерации «Герои Арсенала». В связи с неблагоприятными погодными условиями (морские волны достигают 3 м) и порывами ветра до 20 метров в секунду следование судов в районе предварительного крушения «не представляется возможным».