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09:12 (мск), источник: Интерфакс

Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Трое из 12 членов экипажа затонувшего в районе Керченского пролива судна спасены, сообщил агентству «Интерфакс» официальный представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

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В среду в Керченском проливе потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». На борту судна находились 12 человек. По последним данным, спасены три члена экипажа. В поисково-спасательной операции задействованы восемь судов, а также вертолеты МЧС и Минобороны РФ
Источник: РИА "Новости"

«По информации следователей, которые находятся в районе крушения, спасатели смогли вытащить из воды троих моряков, информация об остальных членах экипажа уточняется», — сказал собеседник агентства. По его словам, по факту крушения сухогруза возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось об одном спасенном моряке.

По информации «Росморречфлота», ЧП с сухогрузом «Герои Арсенала», шедшим под панамским флагом, произошло в среду примерно в 03:40 в Черном море в условиях сильного шторма в 14 км от линии строящегося Крымского моста.

Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул
Пресс-служба «Росморречфлота»

По его словам, из 12 членов экипажа двое — россияне, в том числе капитан, девять — украинцы, один грузин.

По предварительным данным пресс-служба крымского управления МЧС, судно «Герои Арсенала» следовало из Азова в Турцию с грузом зерна. Поиски осложняются погодными условиями — ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до 4 баллов.

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ТАСС
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