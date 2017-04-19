Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

«По информации следователей, которые находятся в районе крушения, спасатели смогли вытащить из воды троих моряков, информация об остальных членах экипажа уточняется», — сказал собеседник агентства. По его словам, по факту крушения сухогруза возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось об одном спасенном моряке.

По информации «Росморречфлота», ЧП с сухогрузом «Герои Арсенала», шедшим под панамским флагом, произошло в среду примерно в 03:40 в Черном море в условиях сильного шторма в 14 км от линии строящегося Крымского моста.