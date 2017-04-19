Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

«По информации следователей, которые находятся в районе крушения, спасатели смогли вытащить из воды троих моряков, информация об остальных членах экипажа уточняется», — сказал собеседник агентства. По его словам, по факту крушения сухогруза возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Ранее сообщалось об одном спасенном моряке.
По информации «Росморречфлота», ЧП с сухогрузом «Герои Арсенала», шедшим под панамским флагом, произошло в среду примерно в 03:40 в Черном море в условиях сильного шторма в 14 км от линии строящегося Крымского моста.
Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул
Пресс-служба «Росморречфлота»
По его словам, из 12 членов экипажа двое — россияне, в том числе капитан, девять — украинцы, один грузин.
По предварительным данным пресс-служба крымского управления МЧС, судно «Герои Арсенала» следовало из Азова в Турцию с грузом зерна. Поиски осложняются погодными условиями — ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до 4 баллов.