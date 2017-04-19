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09:14 (мск), источник: УралПолит.ру

СК возбудил уголовное дело после пожара в екатеринбургской ОКБ № 1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля, ИА УралПолит.Ru. Следственный Комитет России по Свердловской области принял решение о возбуждении уголовного дела по факту пожара в областной клинической больнице № 1, в результате которого пострадали два человека.

«По факту случившегося следственным отделом по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Для определения вреда нанесенного здоровью пострадавших будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

«Часть 1 статья 143 УК РФ в качестве наказания предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 1 года», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 18 апреля в Екатеринбурге произошел пожар в здании областной клинической больницы № 1, расположенной на улице Волгоградской. Из здания было эвакуировано 100 человек. Пострадали двое сотрудников электроцеха, в котором произошло возгорание. Оба они находятся в крайне тяжелом состоянии с ожогами дыхательных путей в реанимации.

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