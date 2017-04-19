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11:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевском водохранилище нашли окоченевший труп мужчины

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). 18 апреля спасатели достали из вод Альметьевского водохранилища окоченевший труп мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в водохранилище по улице Бигаш в 100 метрах от берега был замечен человек в воде, который держался за надувную лодку.

Как выяснили прибывшие на место спасатели, в полуспущенной лодке находился мужчина в возрасте от 60 до 70 лет с явными признаками окоченения. Тело мужчины доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

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