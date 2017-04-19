В Альметьевском водохранилище нашли окоченевший труп мужчины

Накануне в водохранилище по улице Бигаш в 100 метрах от берега был замечен человек в воде, который держался за надувную лодку.

Как выяснили прибывшие на место спасатели, в полуспущенной лодке находился мужчина в возрасте от 60 до 70 лет с явными признаками окоченения. Тело мужчины доставили на берег и передали сотрудникам полиции.