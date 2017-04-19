В Керченском проливе нашли пять моряков с затонувшего сухогруза

— Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Пострадавших сильной волной относит от корабля. Пока их состояние непонятно, — сообщили в экстренных службах региона.

Участниками спасательной операции также обнаружена «спасательная шлюпка, в которой команда сухогруза предположительно эвакуировалась с судна, но она пустая, перевернута, людей рядом нет».

— К спасательной операции также привлечена авиация МЧС России: в 6.57. из Ростова-на-Дону вылетел вертолет с тремя спасателями на борту, которые осуществляют поиск с воздуха, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым. — Эта работа осложняется неблагоприятными погодными условиями — сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря составляет до четырех баллов. По уточненным данным, на борту затонувшего судна находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 русских и один грузин.

На данный момент установлено, что сухогруз «Герои Арсенала» имеет украинский порт приписки — Херсон. Он шел под флагом Панамы из кубанского города Азова в Турцию с грузом зерна. Судно построено в 1980 году, его размер в длину 114 метров, в ширину 13 метров. Валовый тоннаж составляет 2457 тонн. Известно, что сухогруз полностью ушел под воду.