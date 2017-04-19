На борту затонувшего сухогруза было девять украинцев — источник

«Акватория Черного моря, в 40 километрах южнее порта Тамань затонуло судно “Герои Арсенала” (Республика Панама), на борту находились 12 человек (9 — граждане Украины, 2 — РФ, 1 — Грузии), из них спасены 5 человек, судьба 7 остается неизвестна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиск проводится семью судами, которые находятся на месте происшествия. Также к месту крушения сухогруза вылетел со спасателями вертолет Ми-8 МЧС России из Ростова-на-Дону.