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11:14 (мск), источник: РИА Новости

Глава Кубани поручил оказать помощь пострадавшим при крушении сухогруза

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза «Герои Арсенала» в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Пострадавшим в результате крушения членам экипажа оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Моряков готовы принять в Центральной районной больнице Темрюкского района. При необходимости будет оказана и высокотехнологичная медпомощь в краевом центре», — говорится в сообщении со ссылкой на главу Кубани.

По данным МЧС, потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз «Герои Арсенала», по предварительной информации, следовал под флагом Панамы из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. На борту находилось 12 человек. На место крушения прибыло специализированное судно «Спасатель Демидов», возглавившее спасательные работы.

По данным властей Краснодарского края, по состоянию на 07:00 найдена одна шлюпка с пятью членами экипажа. Один человек поднят на борт проходящего судна.

В главном региональном управлении МЧС создана оперативная группа для координации спасательных работ. В поисках задействовано 127 человек личного состава, 16 единиц техники, в том числе 8 плавсредств. К поисковым работам планируется подключить авиацию, как только позволят погодные условия. В районе Керченского пролива в настоящее время наблюдается шторм.

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