Дома в Приморье во время палов травы сгорели из-за бездействия чиновников

По её словам, чиновники местной администрации не контролировали поджоги сухой травы в посёлке, а также проигнорировали все решения районной комиссии по ЧС, принятые в преддверии пожароопасного периода.

Так, прокуратура вынесла представление главе поселения и возбудила дело по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Сейчас в районе продолжается проверка.

В выходные в посёлке Пластун по вине местных жителей, которые жгли траву на своих участках, произошли пожары. Там сгорели два дома, пилорама и автомобиль.



Уже месяц в Приморье действует особый противопожарный режим. Ранее глава Минприроды Сергей Донской назвал «неэффективной» подготовку края к пожароопасному сезону и потребовал от губернатора Владимира Миклушевского проконтролировать ситуацию.