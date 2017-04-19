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10:08 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Дома в Приморье во время палов травы сгорели из-за бездействия чиновников

Прокуратура Приморского края нашла нарушения в работе администрации посёлка Пластун, где накануне во время пала травы сгорели два дома, сообщила «Интерфаксу» помощник прокурора региона Елена Телегина.

По её словам, чиновники местной администрации не контролировали поджоги сухой травы в посёлке, а также проигнорировали все решения районной комиссии по ЧС, принятые в преддверии пожароопасного периода.

Так, прокуратура вынесла представление главе поселения и возбудила дело по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Сейчас в районе продолжается проверка.

В выходные в посёлке Пластун по вине местных жителей, которые жгли траву на своих участках, произошли пожары. Там сгорели два дома, пилорама и автомобиль.

 Уже месяц в Приморье действует особый противопожарный режим. Ранее глава Минприроды Сергей Донской назвал «неэффективной» подготовку края к пожароопасному сезону и потребовал от губернатора Владимира Миклушевского проконтролировать ситуацию.

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