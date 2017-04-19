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09:32 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге ребенок в детском саду выпил дезинфицирующий раствор. Он госпитализирован с ожогами

6-летний ребенок в детском саду № 72 на улице Соболева в Екатеринбурге получил ожог гортани и госпитализирован в больницу. Прокуратура Верх-Исетского района выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вчера утром ребенок попросил у воспитателя воды, которую она налила мальчику в кружку из чайника. Сделав два глотка, ребенок почувствовал кислый, неприятный вкус, о чем сообщил воспитателю. Выяснилось, что там был раствор дезинфицирующего средства «ДЭО-хлор», который налила другая воспитательница, чтобы почистить чайник.

Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга, где ему промыли желудок и поставили предварительный диагноз — ожог гортани, полости рта, ожог пищевода. Сейчас он находится в больнице на стационарном лечении.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны персонала детского сада. Будут затребованы документы, регламентирующие правила и порядок уборки в посещениях детского сада, а также время и периодичность мытья и чистки столовой посуды и кухонного инвентаря. Кроме того, затребованы документы из медицинского учреждения для установления степени тяжести полученных травм. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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