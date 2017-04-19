В Екатеринбурге ребенок в детском саду выпил дезинфицирующий раствор. Он госпитализирован с ожогами

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вчера утром ребенок попросил у воспитателя воды, которую она налила мальчику в кружку из чайника. Сделав два глотка, ребенок почувствовал кислый, неприятный вкус, о чем сообщил воспитателю. Выяснилось, что там был раствор дезинфицирующего средства «ДЭО-хлор», который налила другая воспитательница, чтобы почистить чайник.

Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга, где ему промыли желудок и поставили предварительный диагноз — ожог гортани, полости рта, ожог пищевода. Сейчас он находится в больнице на стационарном лечении.