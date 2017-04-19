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09:34 (мск), источник: dostup1.ru

В Троицке связисты спасли кота, забравшегося на 6-метровую опору

Начальник Линейно-технического цеха, получив необычную заявку, решил использовать перерыв в работе для помощи животному.

В Троицке (Челябинская область) связисты спасли кота, забравшегося на шестиметровую опору с проводами связи, — получив необычную заявку, начальник Линейно-технического цеха (ЛТЦ) решил использовать перерыв в работе для помощи животному, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на компанию.

Бригада в составе кабельщика-спайщика Виктора Щетинина, водителя Алексея Цаплина и руководителя Александра Сатьянова выехала на место ЧП.

«К нашему приезду неравнодушные жители предприняли уже немало попыток спустить кота: звали, приманивали едой. Но он не двигался с места. Мы думали, что устав от длительного пребывания на высоте, кот будет вести себя агрессивно при попытке спустить его.

Но все обошлось: он словно почуял, что мы хотим помочь ему, будто только и ждал этого момента. Когда Виктор Щетинин залез на опору и протянул коту руку, он перелез по ней и крепко вцепился в куртку своего спасителя когтями, — рассказал Александр Сатьянов.

По его словам, операция по спасению животного заняла не больше 10 минут. Оказавшись на земле, кот, благодарно мурлыкая, потерся о ноги людей и ушел. Связисты надеются, что домой — спасенный кот был породистым и ухоженным.

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