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09:35 (мск), источник: Интерфакс

Мальчик госпитализирован с ожогом гортани из детсада Екатеринбурга, где выпил чистящее средство

Екатеринбург. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства инцидента в детском саду N72, где воспитательница случайно дала шестилетнему мальчику вместо воды дезинфицирующее средство, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в среду.

По данным надзорного ведомства, утром во вторник мальчик попросил у воспитательницы попить. Женщина налила ему из чайника в кружку воды. Ребенок сделал два глотка и сказал воспитателю, что чувствует кислый и неприятный вкус.

«В это время младший воспитатель сообщила, что в чайнике раствор дезинфицирующего средства “ДЭО-хлор”, который она влила, чтобы почистить чайник», — говорится в сообщении.

Мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу, где ему промыли желудок и поставили предварительный диагноз «ожог гортани, полости рта, ожог пищевода (под вопросом)». В настоящее время он находится в больнице на стационарном лечении.

Прокуратура проводит проверку по данному факту. Будут затребованы документы, регламентирующие правила уборки в детском саду, а также время и периодичность мытья столовой посуды и кухонного инвентаря. Кроме того, затребованы документы из больницы, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью.

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