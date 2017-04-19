Мальчик госпитализирован с ожогом гортани из детсада Екатеринбурга, где выпил чистящее средство

По данным надзорного ведомства, утром во вторник мальчик попросил у воспитательницы попить. Женщина налила ему из чайника в кружку воды. Ребенок сделал два глотка и сказал воспитателю, что чувствует кислый и неприятный вкус.

«В это время младший воспитатель сообщила, что в чайнике раствор дезинфицирующего средства “ДЭО-хлор”, который она влила, чтобы почистить чайник», — говорится в сообщении.

Мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу, где ему промыли желудок и поставили предварительный диагноз «ожог гортани, полости рта, ожог пищевода (под вопросом)». В настоящее время он находится в больнице на стационарном лечении.

Прокуратура проводит проверку по данному факту. Будут затребованы документы, регламентирующие правила уборки в детском саду, а также время и периодичность мытья столовой посуды и кухонного инвентаря. Кроме того, затребованы документы из больницы, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью.