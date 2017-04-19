Парень остался жив после прыжка с Золотого Моста во Владивостоке

Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.

Очередной «прыгун» с Золотого моста во Владивостоке остался жив, упав на косогор с клумбами в районе остановки Лазо. Как сообщили ИА PrimaMedia три независимых источника, молодой человек 1994 года рождения в получил тяжелые травмы, но был доставлен в медучреждение, где остается в тяжелом состоянии.

Со слов информированных источников, все началось с того, что охрана заметила постороннего посередине моста. Вероятно, его высадили из машины, так как мимо охраны никто не проходил. К нему подошел стрелок вневедомственной охраны и попросил пройти с ним. Молодой человек согласился, но по пути к северному въезду на мост внезапно оторвался от сотрудника ВО и перепрыгнул через перила.

— Перед тем, как прыгнуть он еще выбросил с моста какую-то папку, а сам — упал на косогор. Приехала Росгвардия и скорая помощь, которая увезла его в больницу. По последним данным, он находится в тяжелом состоянии, его жизнь поддерживается искусственно, — рассказал источник.

Историю подтвердили еще два собеседника, знакомых с ситуацией. Некоторые местные СМИ уже успели «похоронить» мужчину, однако, как подтвердила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская, никаких дел связанных со смертью людей от падения с моста в следственный комитет сегодня не поступало.