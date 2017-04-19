В Свердловской области ребенок погиб из-за электронных часов
Правоохранительные органы Среднего Урала начали проверку по факту пожара и гибели в результате него четырехлетнего мальчика из города Туринска.
Правоохранительные органы Среднего Урала начали проверку по факту пожара и гибели в результате него четырехлетнего мальчика из города Туринска.
Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электронных часов, сообщает региональный Следственный комитет.
«Накануне около четырех часов вечера произошел пожар в однокомнатной квартире в доме на улице Железнодорожной. Установлено, что хозяйка жилья — пожилая женщина — присматривала за тремя внуками (2003, 2006 и 2013 годов рождения), пока их мама, которая одна воспитывает детей, была на работе в Екатеринбурге. В момент пожара дома был самый младший ребенок», — рассказала
В процессе тушения пожара бабушку и внука эвакуировали из помещения и госпитализировали. К сожалению, уже в больнице ребенок скончался. У его родственницы — многочисленные ожоги.
«Предположительно,
По данным прокуратуры, семья на учете в органах системы профилактики не состояла, было ли это оправданно — установит проверка. Назначены экспертизы для определения точной причины гибели малыша и возникновения пожара.